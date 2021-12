Bekymrede lærere gør sig klar til at modtage elever

Landets skoler byder eleverne tilbage 5. januar. Børne- og Undervisningsministeriet har lavet en god håndfuld retningslinjer for genåbningen, men formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov, mener, at der er brug for at gøre mere, end der er lagt op til.