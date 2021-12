Stigende smittetal udfordrer Grønlands smitteopsporing

Automatisk oplæsning

Den grønlandske smitteopsporing er under pres, og smittede opfordres nu til selv at tage fat i nære kontakter.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Landslægeembedet, skriver det grønlandske medie Sermitsiaq.AG fredag.

Et relativt højt antal smittetilfælde betyder, at myndighederne ikke selv har mulighed for at komme i forbindelse med alle nærkontakter.

Torsdag blev der fundet 95 smittede på et døgn. Onsdag var tallet 78. Der har i alt været 2610 smittede i Grønland i løbet af pandemien.

»De personer, som du kan have smittet, skal identificeres og informeres. Du skal derfor straks orientere dine nære kontakter om, at du er smittet«, lyder meddelelsen fra Landslægeembedet ifølge det grønlandske medie.

Smittede i Grønland bedes derudover tage kontakt til deres arbejdsgivere.

Det oplyses i øvrigt, at testsvar vil tage længere tid på grund af smittetallene.

Også i Danmark er smitteopsporingen udfordret. Til TV 2 oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed, at 7-8000 borgere dagligt er i kontakt med smitteopsporingen. Det er langt færre, end der for tiden bliver smittet.

Smittede her i landet kontaktes dog også via e-Boks og sms.

For et par dage siden udtalte landslæge Henrik L. Hansen, at der ikke længere er nogen tvivl om, at omikronvarianten er kommet til Grønland.

Landslægen er den øverste sundhedsfaglige person i Grønland. Han rådgiver blandt andet Landsstyret og andre myndigheder.

Et nyt dansk studie viser, at omikron har lettere end andre varianter ved at bryde igennem den immunitet, man får via vaccination eller smitte. Variantens egenskaber undersøges fortsat.

Én person er død med covid-19 i Grønland.

ritzau