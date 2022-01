Tre unge mennesker kørt på hospitalet efter soloulykke

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En bil med fem unge mennesker var involveret i en soloulykke på Vejlevej ved Juelsminde natten til lørdag.

Det fortæller Rune Nielsen, vagtchef hos Sydøstjyllands Politi.

»De første meldinger var, at der var tale om fire svært tilskadekomne personer«, siger han.

»Men nu ved vi, at to af dem er sluppet med skræmmer, mens de sidste tre befinder sig på hospitalet. Deres tilstand har jeg ikke nyt om«.

De fem unge mennesker på mellem 17 og 23 år er ved at blive testet for at have været påvirket af alkohol eller stoffer.

»Ifølge de unge mennesker er bilen kommet ud i rabatten, hvorefter de har mistet herredømmet over køretøjet. Siden ryger bilen ned ad en skrænt«, fortæller vagtchefen.

Meldingen er, at trafikken ikke umiddelbart skulle være berørt af ulykken.

Voldsomt sammenstød på Langebro i København

I København har der også været en voldsom ulykke på Langebro tidligt lørdag morgen, hvor en bil med to unge mennesker med høj fart ramte en lysmast.

Efterfølgende blev bilen slynget over i en modkørende taxa, hvori en chauffør sad med sin kunde. Det oplyser Dyre Sønnicksen, vagtchef hos Københavns Politi.

»Det var et ret voldsomt sammenstød, men der er umiddelbart ikke nogen personskade«, fortæller han.

»Alle er dog sendt til kontrol på hospitalet, da der ved sådan et voldsomt sammenstød godt kan være indre skader«.

Føreren af bilen, der ramte lysmasten, formodes at have været påvirket af euforiserende stoffer på ulykkestidspunktet.

Politiet har lørdag morgen omkring klokken 09 åbnet det ene spor for gennemkørsel. Det andet spor er fortsat lukket på grund af blottede elledninger og løsrevne brosten.

ritzau