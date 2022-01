25-årig mand ramt af skud i maven i Vollsmose nytårsnat

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En 25-årig mand er nytårsnat blevet ramt af skud i boligområdet Fyrreparken i Vollsmose i Odense.

Det fortæller Milan Holck Nielsen, vagtchef ved Fyns Politi.

Manden er blevet ramt af skud i maven, men er uden for livsfare, og befinder sig lørdag eftermiddag i en stabil tilstand, lyder meldingen.

Fem mænd blev umiddelbart efter episoden anholdt for at have medvirket.

Alle fem er siden blevet løsladt igen, da efterforskningen ikke har kunnet danne grundlag for at fremstille dem i et grundlovsforhør.

»De er dog fortsat sigtet i sagen for medvirken til ulovlig våbenbesiddelse, selv om vi ikke har fundet noget våben endnu«, lyder det fra vagtchefen.

»Det handler om, at vi har en stærk mistanke«.

Efterlyser fortsat vidner

Politiet kan endnu ikke afgøre, om skudepisoden har relation til bandemiljøet.

Efterforskningen er desuden i fuld gang med at klarlægge forløbet, og hvad der er gået forud for skudepisoden, lyder det fra vagtchefen.

Politiet efterlyser fortsat vidner til episoden. Man formoder, at skudepisoden har fundet sted lige før anmeldelsen.

ritzau