36.000 kalkuner aflives efter fund af meget smitsom fugleinfluenza

Den meget smitsomme fugleinfluenza H5N1 er fundet på en stor kalkunfarm på Lolland med 36.000 kalkuner. Derfor aflives dyrene nu, ligesom der oprettes en zone på ti kilometer rundt om den smittede farm med restriktioner.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

I zonen må der ikke sælges og flyttes æg, høns og andre fugle, medmindre man har en særlig tilladelse fra styrelsen. Derudover skal ejere af høns og andre fugle i en zone på tre kilometer fra farmen registrere deres fugle online.

Restriktionerne forventes at kunne ophæves, 30 dage efter at ejendommen er ryddet op og desinficeret.

»Situationen viser, at både hobbyavlere og professionelle skal tage truslen om smitte fra de vilde fugle meget alvorligt«, siger dyrlæge og kontorchef i styrelsen Charlotte Vilstrup i meddelelsen.

De seneste dage er flere hundrede kalkuner fra farmen døde, og nytårsdag kunne Statens Serum Institut fastslå, at det skyldes H5N1.

Der findes ingen kur mod sygdommen, så derfor skal dyrene aflives for at stoppe udbruddet og forhindre, at smitten spredes. Arbejdet begynder mandag og forventes at vare flere dage.

»Det er trist, at vi nu igen skal aflive så mange dyr, og det er samtidig et stort tab af ressourcer for samfundet. I går (lørdag, red.) måtte vi aflive en hobbybesætning og nu en meget stor kalkunfarm«, siger Charlotte Vilstrup.

Det er sjette gange siden november, at hønse- og andefuglebesætninger er blevet ramt af fugleinfluenzaen. I begyndelsen af november indførte Fødevarestyrelsen et krav om, at fjerkræ og andre fugle i fangenskab skal lukkes inde eller overdækkes. Derudover er der også et forbud mod samlinger af fjerkræ og andre fugle til for eksempel udstilling eller konkurrencer.

H5N1 smitter normalt ikke mennesker. I sjældne tilfælde er det set hos folk med tæt kontakt til fugle. Det er dog ikke set i Danmark.

