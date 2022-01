Bundlinjen: Cheferne skal være multitalenter for at få succes i 2022

Det bliver mere krævende at være leder i 2022 end nogensinde. Det lyder som en forslidt kliche, som genbruges år efter år af uopfindsomme konsulenter. Det er det også, men i år er der bedre belæg for påstanden. Omikron gør den økonomiske sigtbarhed ringere og usikkerheden større. Det stiller krav til en usædvanlig bred vifte af ledelseskompetencer, som mange chefer skal dokumentere, at de besidder.

Fælles for de nye og voksende krav er, at de har medarbejderne i centrum. Det gælder coronasmitten på arbejdspladsen, det gælder den udvidede adgang til hjemmearbejde, det gælder #MeToo, og det gælder også retten til at vise sin personlige kønsidentitet. Virksomhedernes økonomi forbliver kerneopgaven for ledelserne, som det har været tilfældet gennem hele coronakrisen. Men der kommer flere opgaver til.