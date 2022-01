Politi undersøger dødsfald nær Amagermotorvejen

Dele af Amagermotorvejen er mandag morgen spærret, fordi politiet er ved at undersøge et område ved Selinevej på Amager, skriver Ekstra Bladet og B.T.

Begge medier skriver, at det er et mistænkeligt dødsfald, der undersøges. Vagtchef ved Københavns Politi Dyre Sønnicksen siger til B.T., at man er ved at undersøge, om dødsfaldet er sket ved en ulykke eller en forbrydelse.

Undersøgelserne fik tidligere mandag morgen politiet til at afspærre dele af Amagermotorvejen. Omkring klokken 7.30 er det dog igen muligt at køre på strækningen, skriver Vejdirektoratet på Twitter.

»Så er Centrumsforbindelsen efter 20 København C i retning mod centrum åben igen. Forvent forlænget rejsetid resten af morgenen«, lyder det.

ritzau