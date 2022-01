60.000 kalkuner aflives: Endnu en farm med fugleinfluenza

For anden gang i år er en stor kalkunfarm ramt af smitsom fugleinfluenza.

Søndag kunne Fødevarestyrelsen fortælle, at 36.000 kalkuner skulle aflives på en farm på Lolland, og mandag er fugleinfluenzaen H5N1 fundet på Sjælland.

Der er set smitte på en farm ved Ruds Vedby nær Sorø, og 60.000 kalkuner skal derfor nu aflives. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

»Med allerede to udbrud i år og tilsammen syv udbrud siden november er der ikke tvivl om, at både hobbyavlere og professionelle skal tage truslen om smitte fra de vilde fugle meget alvorligt«, siger Charlotte Vilstrup, der er dyrlæge og kontorchef i styrelsen, i meddelelsen.

Vilde fugle bringer smitten ind

Hun vurderede søndag over for Ritzau, at smittetrykket i øjeblikket er højt fra de vilde fugle, der kan bringe smitten ind på farmene.

I begyndelsen af november indførte Fødevarestyrelsen et krav om, at fjerkræ og andre fugle i fangenskab skal lukkes inde eller overdækkes på grund af situationen.

Derudover er der også et forbud mod samlinger af fjerkræ og andre fugle til for eksempel udstilling eller konkurrencer.

Der findes ingen kur mod sygdommen. Derfor skal dyrene aflives for at stoppe udbruddet og forhindre, at smitten spredes.

Arbejdet med at aflive kalkunerne ventes at starte tirsdag og vil vare et par dage. Herefter skal ejendommen rengøres og desinficeres.

Der oprettes samtidig en zone med restriktioner ti kilometer fra farmen. Her er det forbudt at sælge og flytte æg, høns og andre fugle uden særlig tilladelse.

Derudover skal ejere af høns og andre fugle inden for tre kilometer fra den smittede farm registrere deres fugle online.

Restriktionerne forventes tidligst at kunne blive ophævet, 30 dage efter at kalkunerne er blevet aflivet, og ejendommen er desinficeret.

H5N1 er i sjældne tilfælde set hos folk med tæt kontakt til fugle, men smitter normalt ikke mennesker. Det er ikke set i Danmark.

