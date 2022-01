Jurister slår alarm: Lovarbejdet er faldet i kvalitet

Kvaliteten af dansk lovgivning daler. Det mener en række jurister på blandt andet universiteter og fra advokatbranchen, der er en del af et panel af jurister, som fagforeningen Djøf har nedsat.

I en undersøgelse blandt paneldeltagerne svarer 39 - eller otte ud af ti af dem, der har svaret - at kvaliteten af lovene vedtaget i Folketinget i deres optik er faldet i de seneste fem år.

Det oplyser Djøf i en pressemeddelelse.

I spidsen for panelet sidder Jens Elo Rytter, der er professor i forfatningsret ved Københavns Universitet. Han kalder undersøgelsens resultater for ’markante’.

»Årsagen synes især at være, at tingene går alt for hurtigt, og for mange love hastes igennem, så der ikke er tid til ordentlig lovforberedelse og høringer«, siger han i meddelelsen.

Det kan have betydning for, om loven ender med at virke efter hensigten, siger han. Han mener også, det er værd at bemærke, at panelet er delt i spørgsmålet om kvaliteten af Folketingets lovgivningsarbejde.

Her svarer 42 procent, at de overvejende er enige i, at kvaliteten af Folketingets lovgivningsarbejdet generelt er høj. Det er 38 procent i undersøgelsen derimod overvejende uenige i.

I undersøgelsen svarer tre ud af fire også, at de mener, at mængden af symbollovgivning er stigende. Her bliver blandt andet nævnt tiltag som corona-dobbeltstraf.

Regeringen har ifølge justitsminister Nick Hækkerup (S) generelt et ønske om at sætte tempoet på lovgivningsarbejdet ned. Det siger han til Jyllands-Posten.

»Der skal være mere tid til at få lovforslagene til at virke for borgerne og virksomhederne, og derfor var regeringens lovprogram for folketingsåret 2021-22 også mindre omfattende end normalt«, lyder det i et skriftligt svar til avisen.

Han opfatter kvaliteten af lovgivningen som ’generelt meget høj’ og afviser, at politikerne bruger for meget tid på symbolpolitik.

ritzau