Det lyder kryptisk, men desværre må jeg ikke røbe årtiers hemmelighed bag dobbeltlukkede døre

Sagt i ugen

Statsminister Mette Frederiksen benyttede uddelingen af årets Cavlingpris til at efterlyse flere nuancer:

»Af og til går tingene hurtigt, og bølgerne går højt. Både i politik og journalistik. Og indimellem er det let at lade sig rive med. Jeg mener, at vi har et fælles ansvar for at få sat tempoet ned og grundigheden op. Mindre politisk selvsving og færre breaking news«.

(Journalisten)

Formand for Dansk Journalistforbund Tine Johansen kritiserede efterretningstjenesternes kaffemøder med mediechefer og indkaldelse af journalister til afhøring i en verserende straffesag om statshemmeligheder:

»Jeg kan ikke forestille mig, at nogen af de indkaldte journalister kunne finde på at bryde kildebeskyttelsen, hvis de har lovet noget til nogen. Men kildebeskyttelsen kan komme under pres, når myndighederne farer frem på denne måde«.

(Politiken)

Løsgængeren Inger Støjberg takkede nej til at blive ny DF-formand og et jobtilbud fra partiet, så hun kan afsone sin fængselsstraf med fodlænke. Men i en mail roste hun medlemmerne: