Anbragte børn bliver vaccineret på trods af protester fra deres forældre

Kommuner insisterer på at vaccinere socialt udsatte børn, selv om deres forældre nægter at give samtykke til behandlingen. Organisationer, eksperter og Det Etiske Råd advarer mod at skabe konflikt og så mistillid i de sårbare familier over en vaccine til børn, hvis effekt er til at overse.