Da Inge Birthe flyttede sin mand på plejehjem, blev hun syg af dårlig samvittighed

Hun havde længe overvejet, om hendes mand skulle på plejehjem. Men Inge Birthe Thomsen kunne ikke få sig selv til at tage beslutningen. For hun vidste godt, hvilke vilkår der ventede hendes mand, hvis han flyttede. Mange pårørende står i samme dilemma, og selv efter deres familiemedlemmer er kommet på plejehjem, kan de have svært ved at give sig hen til friheden.