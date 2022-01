47-årig i kritisk tilstand: Indehaver af bagelbutik skudt på klos hold

København er plaget af skyderier

Her er et overblik over skyderierne:

2. december: En 27-årig mand bliver dræbt af skud nær Nørrebrogade. I alt er fire mænd nu sigtet og varetægtsfængslet i forbindelse med skyderiet.

3. december: En 17-årig bulgarsk dreng bliver dræbt, mens en 15-årig dreng og en 28-årig mand bliver såret ved et skyderi i en frisørsalon i Rødovre. To mænd, der er 29 og 34 år, er sigtet for drabet og er varetægtsfængslet i foreløbig fire uger.

Politiet har oplyst, at skudepisoderne 2. og 3. december kan skyldes en konflikt mellem en bandegruppering og andre organiserede kriminelle.

4. december: En 39-årig mand bliver skudt i nakken på en vandpibecafé på Åboulevarden på grænsen mellem Nørrebro og Frederiksberg. Han bliver efterfølgende meldt uden for livsfare. En 18-årig mand er varetægtsfængslet i sagen og sigtet for drabsforsøg. Politiet vurderer, at skyderiet er banderelateret.

7. december: To mænd bliver ramt af skud i Herlev. En 21-årig mand mister livet. En 41-årig mand bliver sigtet for drab og drabsforsøg. Politiet har ikke udtalt sig om motiv.

15. december: En 25-årig dansk statsborger bliver skudt og dræbt i boligområdet Bunkeflostrand i Malmø. Tre danskere og en svensker bliver varetægtsfængslet, men senere løsladt. Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, at der er en forbindelse mellem offeret i Malmø og drabet i Rødovre. Svensk politi har dog ikke bekræftet, at der er en sammenhæng til skyderier i Danmark.

17. december: En mand på 25 år bliver såret af skud i Ulsøparken i Brøndby cirka klokken 23.30. Manden bliver kørt til Rigspolitiet og er uden for livsfare. Denne episode kunne af politiet ikke umiddelbart kædes sammen med tidligere episoder.

28. december: En 22-årig mand dør på hospitalet, efter at han tirsdag eftermiddag bliver ramt af flere skud i Hallingparken i Brøndby. Det vides ikke, om skyderiet har forbindelse til tidligere episoder. Politiet efterlyste to mænd på 20 og 25 år. 4.januar meldte den 25-årig sig selv til politiet.

