Bornholmsk skole dropper kønsopdelt undervisning

Egentlig var det meningen, at de tre 8.-klasser på Åvangsskolen i Rønne skulle deles op i to hold frem til vinterferien. Et hold med piger og et hold med drenge.

Men forsøget bliver nu stoppet. Det sker fra tirsdag, skriver TV2 Bornholm.

Tv-stationen citerer en besked fra skolens ledelse på forældreintranettet Aula. Her står der:

»Måske har vi været naive, men vi havde ikke forudset, at holddelingen ville give så megen uro - så af hensyn til børn og voksne vælger vi altså nu at gå tilbage til den almindelige klasseundervisning i ønsket om at skabe arbejdsro for alle på 8. årgang«, hedder det i beskeden fra ledelsen.

Skoleleder Thomas Mogensen fortalte i sidste uge, at beslutningen om at opdele klasserne var taget, fordi drengene og pigerne forstyrrede hinanden.

Det handlede ikke om at opdele i køn, men om at skabe mere ro og motivation for eleverne.

Beslutningen har dog vakt stor debat. Ikke mindst blandt forældrene, hvor en del har haft svært ved at forstå det gavnlige i opdelingen.

Ledelsen skriver i Aula-beskeden, at man nu vil evaluere forløbet og tage ved lære af de erfaringer, man har gjort.

ritzau