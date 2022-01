Astrid Krag: »Reglerne i dag hakker et menneskeliv op«

Kommentatorer har bemærket, at Astrid Krag kommer til at føre noget ud i livet, som ligner det, hun som ældreordfører kritiserede den tidligere ældreminister Thyra Frank for. Men det vil Astrid Krag gerne have sig frabedt: »Den daværende regeringen underfinansierede vores ældrepleje, og vi skulle høre på, at man kunne gøre lade sig gøre, hvis man bare gjorde som Thyra Frank. Men det viste sig, at Lottehjemmet havde fået flere penge end andre plejehjem, så det var et falsk billede«, siger ministeren.