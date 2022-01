Da Boris Johnson lod grisen danse

Sagt i ugen

Samtidig med vor dronnings dronningejubilæum skriver præsten, journalisten og debattøren Sørine Gotfredsen om den kongelige families ageren:

»Kongehusets medlemmer skal ikke være politiske, og kronprinsesse Marys omklamring af lgbt+-miljøet er utrolig uheldig. Hun har stukket hånden ind i én af vor tids mest ideologisk betændte hvepsereder, og det er både forbløffende og foruroligende, at hun ikke selv kan se det«.

(Berlingske)

Den politiske kommentator Noa Redington mener, at Astrid Krags dage som socialminister er talte. Men hvem skal afløse hende?

»Mit bud vil være at give udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye muligheden. Han er skarp. Opfindsom. Arbejdsom. Kan kommunikere – andre steder end på Facebook. Men han er ikke kommet sig over den politiske selvmordsmission, han fik stukket i hånden af statsministeren, da han skulle oprette et udrejsecenter på Langeland. Han trænger til nye sagsmapper«.

(Politiken)

Ungdom og alderdom vil komme til at udkæmpe nogle af fremtidens konflikter, mener historiker og forfatter Henrik Jensen:

»De ældre har altid været et problem. Også meget længere end de seneste seks statsministres regeringstid, som statsminister Mette Frederiksen nævnte i sin nytårstale. Længe før politik blev opfundet, i menneskets ydmyge fortid, var stammens gamle en byrde, når de ikke mere kunne følge med. De spiste, men bidrog ikke materielt. Derfor var det ofte indbygget i kulturen med konsensus, at de måtte ’gå bort’«.

(Jyllands-Posten)

Den politiske analytiker og tidligere forsvarsminister Hans Engell kalder fængslingen af den danske spionchef for den største spionskandale i Danmark siden Anden Verdenskrig:

»Jeg vil vædde på, at samtlige Nato-landes ambassader plus russere og kinesere i Danmark har fået besked fra deres hovedstæder om, at alle detaljer, der kan indhentes, skal sendes videre«.

(Ekstra Bladet)

Chefredaktør Tom Jensen mener, at udlandet må kigge med vantro på det, der sker i de hemmelige tjenester i Danmark: