Kommission uddeler kritik efter vippende trailer på Storebæltsbroen

Otte mennesker blev dræbt og 16 kvæstede, da et IC4-tog med passagerer i retning mod Sjælland i januar 2019 blev ramt af dele fra et godstog fra DB Cargo på Storebæltsbroens lavbro. To år senere var det ved at gå galt igen, og derfor får DB Cargo og Trafikstyrelsen nu kritik af Havarikommissionen.