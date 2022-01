En person er anholdt efter fatal togpåkørsel i København

Automatisk oplæsning

En person har mistet livet, efter at vedkommende blev påkørt af et tog i København fredag aften.

Det oplyste vagtchef ved Københavns Politi Henrik Svejstrup omkring klokken 00.20 natten til lørdag.

Samtidig blev en anden person anholdt i forbindelse med hændelsen, som skete på Carlsberg Station i det vestlige København.

»Vi har ikke kunnet få hændelsesforløbet klarlagt, da der muligvis er en bekendt til den afdøde på stationen, som er meget usamarbejdsvillig. Det kan være i affekt, men han er blevet anholdt«, sagde Henrik Svejstrup natten til lørdag.

Tidligt lørdag morgen fortæller vagtchefen, at den anholdte skal afhøres i løbet af de næste par timer. Han siger videre, at politiet arbejder ud fra, at der er sket en ulykke.

Den anholdte er ikke blevet sigtet, men han er anholdt for at sikre hans tilstedeværelse.

»Vi har anholdt ham for at finde ud af, om der er grundlag for at sigte ham for noget«, sagde Henrik Svejstrup omkring klokken 00.20.

Det var DSB, der anmeldte hændelsen til politiet klokken 23.05.

Klokken 02.47 afsluttede politiet sit arbejde på stedet, og togene, der havde holdt stille nogle timer, genoptog kørslen.

De pårørende til den afdøde er ikke blevet underrettet tidligt lørdag morgen. Derfor er politiet også tilbageholdende med at frigive alder og køn på vedkommende.

Billeder fra togstationen viser, at både politi og ambulancefolk arbejdede på stedet fredag aften.

ritzau