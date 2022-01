Tredje person er fængslet i drabssag fra Silkeborg

Automatisk oplæsning

En tredje person er fængslet i sagen om et drab på Langelinie i Silkeborg.

Ifølge anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi er en 38-årig mand søndag blevet varetægtsfængslet til 8. februar.

Han er sigtet for manddrab, oplyser anklagemyndigheden på Twitter.

Den sigtede nægter sig skyldig. Sagen er ikke blevet kæret.

Tirsdag kunne politiet fortælle, at en 55-årig kvinde og en 62-årig mand var blevet varetægtsfængslet i fire uger i sagen.

De var sigtet for drabet på en 54-årig mand, som mandag blev fundet død på sin bopæl i Silkeborg.

Manden blev fundet død i lejligheden på Langelinie, efter at en person var blevet bekymret over, at han ikke var dukket op til en aftale.

Personen forsøgte derfor at tage kontakt til manden på bopælen. Ved middagstid mandag fik politiet en anmeldelse fra den pågældende om, at den 54-årige var fundet død.

I første omgang lød det mandag fra politiet, at der var tale om et mistænkeligt dødsfald. Men på baggrund af skaderne på liget oplyste politiet tirsdag, at den 54-årige blev dræbt.

Ifølge sigtelsen blev offeret stukket flere gange med kniv og fik blandt andet skåret halsen over. Det skal være sket på et tidspunkt fra søndag eftermiddag til mandag middag.

Manden forblødte efter det voldsomme overfald.

Tirsdag nægtede den 55-årige kvinde og den 62-årige mand sig skyldige i drab.

Kvinden kærede kendelsen om varetægtsfængsling til Vestre Landsret, mens manden accepterede afgørelsen.

ritzau