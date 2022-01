17-årig fængslet for drabsforsøg med kniv i Rødovre

En 17-årig dreng er blevet anholdt efter et knivstikkeri, der fandt sted natten til søndag i Rødovre, oplyser Københavns Vestegns Politi mandag.

»I går aftes anholdt vi en 17-årig dreng. Han er mistænkt for forsøg på manddrab ved et knivstikkeri i Rødovre natten mellem lørdag og søndag«, siger Claus Buhr fra politiets presseafdeling til Ritzau.

Drengen blev mandag fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Glostrup, og her valgte dommeren at varetægtsfængsle ham foreløbigt frem til 27. januar, oplyser politiet på Twitter efter retsmødet. Teenageren sigtes for drabsforsøg, og ifølge politiet nægter han sig skyldig. Retsmødet i Glostrup foregik for lukkede døre,