Dansk Erhverv: Hjemsendelser koster et tab på tre milliarder om ugen

Brian Mikkelsen fra Dansk Erhverv og Dansk Industri ønsker kortere tid i isolation, og at man får coronapas igen tidligere. Professor i epidemiolog advarer mod at slippe bremsen. Og formanden for Epidemiudvalget mener, at hastværk vil skade alle – ikke mindst erhvervslivet.