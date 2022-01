»Der er et helt ekstremt had mod kvinder«: Tiltalt for masseskyderier blev politianmeldt efter hadske opslag

Automatisk oplæsning

Hadske opslag på internettet fik en digital analytiker til at politianmelde en nordjysk mand, der nu er tiltalt for at planlægge masseskyderier.

Det fortæller analytikeren, Christian Skettrup fra foreningen Digitalt Ansvar, som onsdag er indkaldt som ekspertvidne i den opsigtsvækkende sag ved Retten i Aalborg.

Han forklarer, at han ved et tilfælde stødte på et opslag fra nordjyden i et internetfo