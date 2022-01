Er der folkelig opbakning til indhegnet natur?

Fakta

Vildere natur

Ideen med naturnationalparker er at give naturen friere spil for at styrke variationen og biodiversiteten. Det skal være større, sammenhængende naturarealer, hvor dræningen indstilles, og døde træer får lov at ligge.

Naturnationalparkerne placeres i statsskovene, fordi det er det hurtigste og billigste. Store græssende dyr skal udsættes for at skabe flere lysninger og mere dynamik. Derfor skal naturnationalparkerne indhegnes, men der bliver fri adgang.

De første to naturnationalparker, Gribskov i Nordsjælland og Fussingø ved Randers, blev udpeget i juni 2020. I april 2021 blev tre mere udpeget: Almindingen på Bornholm, Stråsø Plantage i det vestlige Jylland og Tranum ved Jammerbugt. De sidste ti bliver valgt fra en bruttoliste på 23 områder og ventes udpeget i løbet af februar.





Vis mere