Fagbevægelsen jubler over hævet dagpengesats, mens skuffet erhvervsliv kalder reformaftale for utilstrækkelig

Det nye reformudspil skal ifølge regeringen selv styrke arbejdsudbuddet og øge virksomheders muligheder for at rekruttere medarbejdere uden for EU. Aftalen møder dog kritik fra erhvervslivet, mens fagbevægelsen glæder sig over en hævet dagpengesats.