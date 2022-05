Dengang en rasende Pundik kaldte mig et røvhul – jamen, jeg havde jo bare sagt op

Efter syv år på den sjællandske avis Dagbladet med ophold i Roskilde, Haslev og Ringsted, skulle der ske noget. Min elevkollega Bo Maltesen, der havde fået job på Politiken, opfordrede mig til at at søge ind på den store avis i København, og det gjorde jeg – på sportsredaktionen. Et pænt brev, syntes jeg, blev sendt af sted.

