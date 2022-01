Tidligere 3F-formand sendte sms'er tidligt om morgenen og havde et iltert temperament, men det var hans privatliv, der fældede ham

Per Christensen begyndte som tillidsmand på Aalborg Portland, og kampen for erstatning for asbestskader førte til en karriere inden for fagbevægelsen. Men han blev også opfattet som benhård og temperamentsfuld.