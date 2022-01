»Flere og flere unge kvinder bliver forhindrede i at vælge kærlighedspartner og klæde sig som de vil«

Det er ikke for sent at få gjort noget ved det gammeldags kvindesyn, der koster unge minoritetskvinder dyrt, mener en odenseansk integrationskonsulent. Hun skal nu hjælpe med at finde løsningen på problemerne i ny kommission, som Mattias Tesfaye har nedsat.