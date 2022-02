På sporet af en dansk opdagelsesrejsende i de kinesiske bjerge hvor Vinter-OL afholdes

Egnene omkring millionbyen Zhangjiakou er gået all in på de olympiske lege, og mange lokale erhvervsdrivende er i de seneste år blevet opfordret til at investere i skiområder eller på anden vis bidrage til olympiaden. Det har fået bjergene nord for Beijing til at summe af aktivitet og skabt et årelangt byggekaos af infrastrukturprojekter og halvfærdige skisportssteder, der skal nå at blive klar, inden vinterlegene løber af stablen under hele verdens bevågenhed.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 29 kr. Få adgang til Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her