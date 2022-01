Nordjyde mistænkt for at planlægge skoleskyderi sender appel direkte til dommerne

Automatisk oplæsning

En 27-årig mand, der er tiltalt for planlægning af et eller flere masseskyderier, har mandag formiddag henvendt sig direkte til dommere og nævninge i Retten i Aalborg.

Han har mulighed for at få det sidste ord, inden sagen skal afgøres, og det benytter han sig af.

Her gentager han, at planen om masseskyderi var en »sygelig fantasi«, som han af egen drift kom ud af.

»Det var bare sygelige fantasier, som jeg fik rystet mig fri for af egen styrke«, siger den tiltalte.

Den spinkle mand med det lange, mørke hår læser op fra et stykke papir.

Han har erkendt, at han i årene fra 2015 til 2018 skrev et manifest, hvor han beskriver sin fascination af skoleskyderier.

Han har også erkendt, at han begyndte at gå til skydetræning, erhvervede sig to pistoler og anskaffede sig taktisk beklædning.

Der var ifølge den tiltalte tale om en »hyperfascination«, som han også har haft over for emner som bankrøverier og steroider.

»Når jeg går op i noget, er det 140 procent«, siger den tiltalte i retten.

Intensiv research på skoler

Han researchede intenst på skoler, ringetider, klasseskemaer og tog på rekognosceringsture til skoler og uddannelsesinstitutioner i Aarhus.

Men planen om skoleskyderi blev aldrig realiseret. Da tidspunktet kom, gav det ham ikke længere et dopaminrush, og han indså, at det bare var fantasier, lyder det.

»Det er psykisk sygdom, der driver mig i ekstrem grad. Alligevel formår jeg at blive klar over, at det bare er en fantasi,« siger den tiltalte.

Han siger også, at han har rakt ud efter hjælp uden at få det.

»Jeg kom ud af fantasien uden nogen form for hjælp, trods det at jeg har spurgt om det før«, lyder det fra den tiltalte.

Hans far har tidligere afgivet vidneforklaring i sagen. Han fortalte, at familien havde søgt om hjælp til at få den 27-årige i behandling for angst. Men ifølge faren fik man ikke den ønskede hjælp.

Den tiltalte er ifølge en mentalundersøgelse sindssyg og uegnet til fængselsstraf.

Anklagemyndigheden går efter en dom til anbringelse på en psykiatrisk afdeling, hvis manden findes skyldig.

Der falder dom i sagen på torsdag.

