Frederiksen på pressemøde om ny udenrigs- og sikkerhedspolitik: Vi ser en meget bekymrende situation

»Vi lancerer strategien på et tidspunkt, hvor Danmark og verden står over for store udfordringer. Hvor den ene krise afløser den anden«.

»Lige nu ser vi en meget bekymrende situation mellem Rusland og Ukraine. Den mest alvorlige krise siden den kolde krig«, siger statsminister Mette Frederiksen (S) på pressemøde om ny udenrigs- og sikkerhedspolitik.

»Alle udfordringer viser os især en ting. Nemlig at vi kun kan forsvare Danmarks sikkerhed, hvis vi engagerer os i den verden, der omgiver os. Også når det er svært«.

»En central del af strategien er derfor, at Danmark skal være klar til at tage ansvar. Lægge hånden på kogepladen og kæmpe for de værdier, der har skabt Danmark«.

»Kun igennem et helhjertet internationalt engagement mener vi, at kan forsvare Danmarks interesser i en verden, der bliver stadig mere urolig«, siger hun.

Statsministeren vil indkalde til forhandlinger om ny EU-politisk aftale.

