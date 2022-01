Kirker bruger vetoret til at modarbejde vindmølleprojekter

Automatisk oplæsning

Flere gange de seneste år har kirkernes stifter brugt en særlig ret og nedlagt veto mod vindmøller.

Det skriver Information på baggrund af en aktindsigt, som dagbladet har fået hos Bolig- og Planstyrelse.

Mindst ti gange siden 2017 har danske stifter brugt en særlig vetoret til at modarbejde vindmølleprojekter af hensyn til udsynet fra kirkerne.

Mens borgere og virksomheder har almindelig høringsret, kan kirkens stift ifølge planloven nedlægge veto mod kommunale projekter, hvis en kongelig bygningsinspektør har skønnet, at det kan forstyrre udsynet til eller fra kirken.

I de ti tilfælde har der været mellem 1,5 og 4,5 kilometer mellem de planlagt vindmøller og den pågældende kirke.

Det vækker harme i både blå og rød blok, at kirkerne har den magt.

»Det er for vidtgående, at kirkerne har vetoret over for opførelsen af vindmøller«, siger Carsten Kissmeyer, der er Venstres energiordfører, til Information.

Han bakkes op af Signe Munk, der foruden at være politisk ordfører også er klimaordfører for SF.

Ordføreren siger, at vedvarende energi og religion skal holdes adskilt. Kommunalbestyrelser skal ifølge hende fortsat tage hensyn til den kulturhistoriske værdi af kirker - ligesom med andre forhold i landskabet.

»Det, vi skal have væk, er kirkernes stopklods til at sige, at de ikke vil have vigtig vindmøllepark, bare fordi man kan skimte dem ude i horisonten«, siger hun til Ritzau.

»Kirkerne må behandles som alle andre i samfundet, når der laves planer for vedvarende energi«, siger Signe Munk.

Hun vil indkalde indenrigsminister Kaare Dybvad (S) til samråd og se, om der er flertal for at afskaffe særretten i planloven. En særret, hun kalder ’håbløst forældet’.

Ifølge Signe Munk forsøgte SF i 2015 at få afskaffet vetoretten, men kunne ikke skaffe det fornødne flertal.

I nogle sager er projekterne ifølge Information blevet aflyst, eller stiftet har trukket sin indsigelse tilbage efter forhandlinger med kommunen om at skære i antallet af vindmøller. Andre sager er fortsat uafklarede.

ritzau