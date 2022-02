»Meningen var, at vi skulle give ham kærlighed i et helt liv. Vi fik kun 12 minutter«

Mavepinen tog til, og Eva meldte sig syg fra sit arbejde som lærer. Hun tog en lur, fik det bedre og hentede børnene på dengang seks og tre år i skole og børnehave. Bagefter gik hun en tur. Da hun sad i sofaen om aftenen, føltes hende trusser lidt våde. Hun skiftede dem, da hun gik i seng, uden at tænke nærmere over det. Men da Simon lidt senere kom ind i soveværelset, vågnede hun og bemærkede, at der var blevet vådt i sengen. Det føltes ikke alarmerende, men Simon og Eva blev enige om at ringe til akutmodtagelsen på Aarhus Universitetshospital.





