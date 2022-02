45-årig mand er død i færdselsuheld på fynsk motorvej

En 45-årig mand er torsdag morgen død i et færdselsuheld på motorvejen, oplyser vagtchef Milan Holck Nielsen fra Fyns Politi. Ulykken skete omkring klokken 05.00 mellem Langeskov og Nyborg i østgående retning mod Storebælt. Her kørte en personbil med den 45-årige mand i op bag i en lastbil, og han afgik efterfølgende ved døden.

En bilinspektør er nu ved at undersøge ulykkesstedet. Der er derfor spærret i østgående retning, og Vejdirektoratet forventer, at østgående retning tidligst kan genåbnes 06.30, skriver direktoratet på Twitter. Indtil da bliver bilister rådet til at køre fra ved afkørsel 47 ved Langeskov.

Mandens pårørende er blevet underrett