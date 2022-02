Mohammad blev evakueret fra Afghanistan i august: »Efter seks måneder i Sandholm ved vi stadig ikke noget som helst om, hvad der skal ske«

Det er en nedbøjet familie, som forlader Danmark. Udmattet af flere måneders ventetid på asylcenteret i Nordsjælland, hvor familien endnu ikke er blevet tildelt en opholdstilladelse og en hjemkommune i Danmark. Det var ellers et klart dansk løfte, formuleret i indledningen til den danske særlov om evakuerede afghanere, at de »under deres ophold i Danmark sikres de bedst mulige forudsætninger for hurtigt og effektivt at kunne fortsætte deres liv og aktivt blive en del af det danske samfund«.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 29 kr. Få adgang til Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her