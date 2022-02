Skolebørn får millioner af tests, men firmaet bag tager ikke telefonen

En komplet ukendt virksomhed har solgt hjemmetests til den danske stat for 825,5 millioner kroner. Politikens detektivjagt på, hvem og hvad Medical Supplies Direct egentlig er, runder et britisk ægtepar, ubesvarede opkald, et upubliceret studie og verdens største fragtfly.