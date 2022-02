10 kvinder fortæller om deres voldtægt: »Jeg føler mig så magtesløs. Og utrolig lille og beskidt. Jeg er ikke noget. Og jeg er vred, fordi jeg tænker, at jeg ikke skal se min søn igen

Voldtægt er ikke noget, man bare kommer sig over eller glemmer. Det er noget, man kan være nødt til at lære at leve med og forsøge at komme videre fra. For selvom hjernen kan fortrænge, glemmer kroppen ikke. Men hvilke spor efterlader voldtægt og seksuelle overgreb på dem, der udsættes for det?Politiken har givet de krænkede en stemme, så de kan fortælle, hvad overgrebet har efterladt i dem.