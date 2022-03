Sundheds-professor: Familien skal i fremtiden deltage i den praktiske pleje af de ældre

Manglen på personale og plejehjemspladser er så stort et problem, at det bliver nødvendigt i langt større stil at inddrage familie og pårørende i plejen af de ældre, mener ekspert. Ældre Sagen frygter, det vil skabe et A- og B-hold.