Amanda Christoffersen har en hemmelighed. Hun har boet på børnehjem

For Amanda Christoffersen er det som at vende hjem, når hun besøger sit gamle børnehjem. Alligevel fortæller hun sjældent, at hun var anbragt som barn, for der er mange fordomme. Det vil dokumentaren ’Vores børnehjem’, som snart kommer på DR Ramasjang, gøre op med.