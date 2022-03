Ja, mødrene får mere samvær med børnene, og, nej, fædrene bliver ikke forskelsbehandlet

Efter skilsmisse får mødre mere samvær med deres børn end fædre. Alligevel bliver fædre ikke forskelsbehandlet i Familieretshuset. For forskellen i samvær handler mest om, at mødrene i langt de fleste tilfælde er bopælsforældre, mens fædrene er samværsforældre. Dermed sidder mødrene med en række rettigheder, som fædrene typisk ikke har, og som kommer i spil, når konflikter får overtaget. Det viser et forskningsprojekt.