Efter 70 år hørte Eva statsministeren sige et helt bestemt ord

Som 8-årig blev grønlandske Eva Illum sendt til Danmark som en del af et socialt eksperiment. I går skulle hun holde tale for blandt andre statsminister Mette Frederiksen til et officielt arrangement, hvor seks nulevende grønlændere fik en personlig undskyldning fra den danske stat.