Kulturminister Bodil Koch fik for 20 år siden sin velfortjente biografi med Birgitte Possings ’Uden omsvøb’. Og det var den første af alle Radiser i enhver retning. Både som kirke- og kulturminister bevarede hun sin integritet inden for Socialdemokratiet. Hun skrev historie med at knytte Folkekirken til staten. Ikke med Guds veslignelse, men med partiets. Den kneb det med, da hun var imod Vesttysklands adgang til Nato, og at hun talte ved afslutningen på tom marchen i påsken 1969 fik De Konservative til at kræve hendes afgang.