17-årig dreng dømt for at dræbe teenager med knivstik

Et enigt nævningeting i Østre Landsret har torsdag morgen fundet en teenagedreng skyldig at have dræbt en 18-årig mand under et masseslagsmål i april 2020 i Gentofte. Det skriver Ekstra Bladet.

Dengang var den drabsdømte bare 15 år.

Den nu 17-årige blev også dømt for drab i byretten, men har fastholdt, at han handlede i nødværge og havde anket dommen til landsretten. Men landsretten har altså ligeledes fundet ham skyldig i drab.

Byretten fastsatte sidste år straffen til otte års fængsel. Landsretten har endnu ikke afgjort, hvilken straf han skal have.

Optakten til forbrydelsen fandt sted natten til 25. april 2020, da den nu dømte kom op at skændes med en anden dreng på det sociale medie Snapchat.

De to aftalte at mødes, og efter lidt forvirring blev det besluttet, at konfrontationen skulle finde sted på parkeringspladsen ved Jägers Skate Park, der lå tæt på.

Den nu drabsdømte troppede derfor op klokken 01.20 på skaterbanen med massiv opbakning i form af venner.

Fra den ene ende af parkeringspladsen kom den anden gruppe med den 18-årige løbende. De havde både knive, en håndøkse og andre våben med.

Den nu 17-årige endte med at brænde offeret på halsen med en strømpistol, hvorefter han stak ham to gange med en kniv.

Lægerne kunne senere se, at det ene af knivstikkene var gået 13 centimeter dybt og havde punkteret den dræbtes lunge.

ritzau