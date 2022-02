Forfatter slap for retssag, men blev alligevel stemplet, og det har fulgt ham lige siden

I 1981 besluttede justitsministeren at droppe en retssag mod forfatteren Arne Herløv Petersen, som var anklaget for at have været påvirkningsagent for KGB. Forfatteren blev alligevel stemplet som skyldig, og det har forfulgt ham lige siden, fortæller han i dag.