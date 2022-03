Skandaledommer Kistrup holder regeringens liv i sine hænder

Regeringens skæbne er lagt i hænderne på en landsdommer. Han er formand for et omstridt spiontilsyn og Minkkommissionen, der undersøger den ulovlige nedslagtning af pelsdyr. Men hvem er Michael Kistrup, som kritikere kalder for en klodset paragrafrytter, mens støtterne hylder hans uforfærdethed?