På Bornholm spørger man sig selv, om det var for tidligt at sende den kolde krig på museum

Ved Dueodde i sydøst havde man frem til for 10 år siden en lyttepost, placeret i et 70 meter højt betontårn, hvor man kunne overvåge Østblokkens militære aktiviteter. Den er nu blevet et udflugtsmål med øens bedste udsigt og minigolf, hvor man ved hvert hul kan lære lidt om dengang, vi frygtede russerne og atomkrig.

