Mand såret af politiets skud i Hvidovre

En 36-årig mand er natten til onsdag blevet skudt af politiet, skriver B.T. Manden meldes uden for livsfare.

Episoden er fundet sted på villavejen Agertoften i Hvidovre Kommune.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed oplyser i en pressemeddelelse, at den efterforsker sagen. Politiklagemyndigheden tager sig blandt andet af sager, hvor politiet sårer eller dræber borgere med skud.

Onsdag morgen var der et større politiopbud på stedet, og der var foretaget afspærring. Politiets kriminalteknikere havde markeret flere genstande på vejen. det viser billeder fra stedet.

Blandt de markerede genstande er en større økse, som ligger henkastet i siden af vejen. Det er endnu uvist, hvilken rolle øksen har spillet i sagen.

Københavns Vestegns Politi oplyser på Twitter, at man ikke for nuværende har nogen kommentarer til, hvad der er foregået. Politikredsen henviser til Politiklagemyndighedens pressemeddelelse.

I den står der udelukkende, at politiet klokken 01.59 natten til onsdag tilkaldte Politiklagemyndigheden, fordi en mand i forbindelse med en politiforretning var blevet ramt af skud.

Reglerne for politiets brug af skydevåben er fastlagt i politiloven. Ifølge skydereglementet må politiet blandt andet skyde for at afværge et angreb eller en overhængende fare på personer eller samfundsmæssige vigtige institutioner.

Politiet må også bruge skydevåben for at sikre pågribelsen er personer, som er mistænkt for at have deltaget i et sådant farligt angreb.

