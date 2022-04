Henning den røde: Her er den nye formand, der skal rydde op i et skandaleramt 3F?

Henning Overgaard blev betegnet som spydspidsen i Enhedslistens forsøg på at kuppe den socialdemokratiske fagbevægelse. Så blev han selv socialdemokrat. Nu er han eneste kandidat til posten som ny formand for Danmarks største fagforbund 3F. Og for en kultur, der, ifølge kritikere, skriger på fornyelse.