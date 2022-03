10-4: Sundheds­styrelsens kommer med nye anbefalinger om alkoholforbrug

Sundhedsstyrelsen har opdateret og skærpet de nationale anbefalinger til indtag af alkohol. Frem over gælder et nyt pejlemærke: 10-4. Både for mænd og kvinder. Unge under 18 år frarådes at drikke alkohol.