Denne baby endte i favnen på en fremmed dansk mand. Dette er historien om en far og søn, der tog en vild beslutning

Fire dage efter Putins invasion af Ukraine får Kaare og Benjamin Madsen nok af at se krig på TV2 News. De smider, hvad de har i hænderne for at køre ned og hjælpe ukrainere. Politiken var med på en spontant arrangeret flygtningerejse, der blev planlagt undervejs og udført, mens Putins tropper kom længere og længere ind i den tidligere Sovjetrepublik. Her er historien om en far og søn, om deres fynske landsby, der støttede op og om det spontant opståede netværk, der hjalp dem i kontakt med en familie på flugt.