Ny måling: Flertal frygter, at krigen i Ukraine vil påvirke sikkerheden i Danmark

En ny undersøgelse fra Megafon viser, at danskerne er villige til acceptere forringelser i velfærden for at straffe Rusland og opruste Forsvaret. Og så er de nervøse for, at Putin invaderer flere lande eller trykker på atomknappen.